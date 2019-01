Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Ce samedi 26 janvier aura lieu l'acte 11 des Gilets jaunes dans l'Hexagone. Des marches sont organisées un peu partout sur le territoire métropolitain. Si le mouvement citoyen avait un peu perdu de sa superbe en fin d'année dernière et avait du mal à mobiliser de nouveau. Samedi dernier, le 19 janvier, le mouvement semblait avoir réussi à reconquérir. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient plus de 84.000 à battre le pavé, plus de 147.000 selon les Gilets jaunes. Un regain. Et petite nouveauté pour l'acte 11, " une marche solidaire aux GJ des Territoires éloignés " dont La Réunion fait partie.

