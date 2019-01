Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 24 minutes

Matante Rosina prévoit que le temps commence à s'altérer et la dégradation sera plus marquée. Le temps sera plus humide avec des pluies présentes en fin de matinée. Un ciel bien nuageux est à prévoir ce samedi 26 janvier 2019. L'après-midi sera animée par de fréquentes averses.

