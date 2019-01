Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

A partir de 18 heures ce samedi 26 janvier 2018, l'Ouest, le Nord et l'Est de l'île sont placés en vigilance orages par Météo France. La Réunion se situe dans une masse d'air humide et instable à l'avant d'un front froid. Ce samedi soir 26 janvier 2019 et la nuit prochaine, des averses orageuses vont affecter une large moitié Nord de l'île, principalement les zones littorales ainsi que les premières pentes. Elles donnent localement des cumuls importants en peu de temps et peuvent être accompagnées de rafales de vent atteignant les 60 et 70 km/h.

A partir de 18 heures ce samedi 26 janvier 2018, l'Ouest, le Nord et l'Est de l'île sont placés en vigilance orages par Météo France. La Réunion se situe dans une masse d'air humide et instable à l'avant d'un front froid. Ce samedi soir 26 janvier 2019 et la nuit prochaine, des averses orageuses vont affecter une large moitié Nord de l'île, principalement les zones littorales ainsi que les premières pentes. Elles donnent localement des cumuls importants en peu de temps et peuvent être accompagnées de rafales de vent atteignant les 60 et 70 km/h.