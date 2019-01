Depuis près d'une semaine, le Grand-Brûlé à Sainte-Rose est ravagé par le feu. Incontrôlable, galopant et vorace. Il dévore tout sur son passage, plus de 2.000 hectares y sont passés. Les sapeurs-pompiers de plusieurs casernes de l'île sont mobilisés pour essayer de contenir l'avancée et la virulence des flammes. Depuis le début du sinistre, un vent puissant ne cesse d'attiser encore et encore cet incendie qui a décidé de ne pas baisser en intensité. Mais un élément pourrait changer la donne : la pluie. Des averses s'abattent sur Sainte-Rose depuis ce vendredi 25 janvier en début de soirée. Un terrain difficile d'accès, un incendie incontrôlable, plusieurs départs de feux et des milliers d'hectares de végétation ravagés, ce sinistre n'est pas sans rappeler les incendies du Maïdo de 2010 et 2011. Près de 3.500 hectares de végétation avaient été calcinés, les conséquences écologiques avaient été désastreuses.

Au Grand-Brûlé, c’est dans l’enclos du piton de la Fournaise entre les remparts de Saint-Philippe et de Sainte-Rose que l’incendie évolue. Un premier départ de feu le dimanche 20 janvier, un autre le mercredi 23. Deux foyers dont les causes sont encore indéterminées. Mais les conséquences, on les connaît. Un incendie d’une ampleur impressionnante contre lequel les hommes du feu mènent une lutte acharnée depuis près d’une semaine sur terre et surtout dans les airs.

Car le site est escarpé, difficile d’accès. Les soixante-dix pompiers sont appuyés par quatre hélicoptères bombardiers d’eau qui enchaînent les allers-retours avec des " Bambi bucket ", ces poches d’eau qu’ils versent sur les points les plus chauds de l’incendie. Une opération délicate, les pompiers doivent user de toute leur technicité pour contenir le sinistre.

La RN2, la nationale goudronnée qui se fraye un chemin à travers les coulée de lave, a été fermée à la circulation vendredi 25 janvier matin. Principe de précaution. Pour que l’incendie qui se trouve en amont de l’axe routier ne rejoigne pas la mer, les pompiers ont allumé des contre-feux, concrètement, ils ont allumé volontairement des feux pour brûler la végétation avant que l’incendie n’atteigne la bordure de route, qu’il soit incontrôlable et continue de tout engloutir sur son passage. Une technique de prévention qui a porté ses fruits, pour le moment, le feu est arrêté à une centaine de mètres de la RN2.

Pourtant, malgré leur pugnacité, les pompiers n’arrivent pas à venir à bout de cet incendie. Il le contiennent tout juste. Car le risque est qu’il se propage encore et atteigne les habitation qui se trouvent au Tremblet à Saint-Philippe.

Un scénario que redoutent les sapeurs et les autorités. Un scénario du même genre que celui des incendies du Maïdo. Des dizaine d’habitations avaient dues être évacuées, un agriculteur avait vu son exploitation durement touchée par le feu. Toutefois, c'est la nature qui avait payé le plus lourd tribut.

Le Maïdo, zone en cœur de Parc national et classée au patrimoine mondial de l'humanité avait perdu près de 3 500 hectares de forêt. Certaines espèces endémiques uniques au monde avaient disparu. D’autres espèces avaient été classées " en voie d’extinction ". Des dizaines de tamarins centenaires avaient été calcinés et le feu, avait favorisé la progression d’espèces invasives. " La végétation ne sera plus jamais la même " estimaient les experts à l’époque.

La situation n’est pas comparable au Grand-Brûlé. L’endroit ne recèle plus beaucoup de flore indigène. Certes, le site se trouve aussi dans le cœur du Parc national mais les espèces sont surtout invasives. " Des goyaviers, des filaos, une végétation pionnière qui avait su trouver sa place et recouvrait au fur et à mesure des coulées de lave relativement récentes " explique Paul Ferrand, le directeur adjoint du Parc national. Pour l’expert, " la valeur écologique des pertes n’est pas extraordinaire mais quelques poches de forêts patrimoniales de bois de couleur intéressantes et le Piton de Crac ont été touchées par l’incendie, ce qui est dommage."

Ce qui inquiète Paul Ferrand, c’est une propagation après le rempart du Tremblet " là, il y aura un enjeu humain et écologique. La forêt du Tremblet abrite une faune et une flore riche et exceptionnelle, le conséquences pourraient être catastrophiques".

Afin d’éviter cela, les sapeurs pompiers combattent toujours l’incendie aidés par quelques averses épisodiques. Durant le second incendie du Maïdo, jusqu’à 600 pompiers avaient été mobilisés, des renforts aériens avaient été envoyés depuis la métropole pour faire face à ce sinistre qui avait duré trois mois.

fh/www.ipreunion.com