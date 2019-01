Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Le championnat de La Réunion de K1 Rules (kickboxing) fait halte à Saint-Benoît. Cet évènement est organisé par la Ligue Réunionnaise de Kick Boxing, Muay Thai et disciplines associées et le Kick Boxing Club Bénédictin. La compétition se tiendra sur deux jours, les 26 et 27 janvier 2019 au gymnase les Marsouins de 8h à 18h (phases qualificatives le samedi et finales le dimanche). Près de 370 athlètes tenteront de remporter le titre de champion de la Réunion dans leur catégorie (de poussin à seniors).

