Depuis plusieurs jours, le soleil et la chaleur règnent à La Réunion. Météo France enregistre des températures supérieures aux normales de saison... Vendredi 25 janvier 2019 aux alentours de 15 heures, le record des températures a d'ailleurs été battu à la Pointe des Trois-Bassins avec 37°C ! Du jamais vu de mémoire de prévisionniste. Et comme un signe de la fin des vacances d'été, le temps va commencé à se gâter dès samedi 26 janvier... Le week-end et le début de la semaine s'annoncent nettement plus humides, avec des averses et orages à partir de dimanche 27 janvier 2019. Petit point météo avec Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France.

