La Maison du Tourisme du Sud Sauvage et l'Office du Tourisme de l'Entre Deux organisent la 11ème édition de Terroir et Gastronomie en Fête ce dimanche 27 janvier 2019 dans les jardins communaux de Manapany-les-Bains. Cette année, le Vacoa et le Choca invitent le Café. (Photo d'illustration)

Le Vacoa et le Choca sont un arbre et une plante dont les utilisations peuvent être non seulement à caractère artisanal mais aussi gastronomique. Lors de cette 11ème édition organisée par la Maison du Tourisme du Sud Sauvage et l’Office de Tourisme de l’Entre Deux, le Café sera cette année de la partie. Des ateliers, des expositions et des démonstrations culinaires ainsi qu’un plateau musical de choix viendra conclure cette journée.

LE PROGRAMME

Le matin

De 9h à 10h : Accueil privilégié au public le matin : Café, jus, dégustation de produits du Terroir (gâteaux pays, …).

10h : Ouverture de la manifestation et inauguration par les officiels.

Toute la journée

• Exposition vente autour des thématiques Choca – Vacoa – Café avec divers objets représentés (paniers, accessoires de mode, bijoux, objets de décoration).

• Exposition vente de divers produits artisanaux et du terroir (thé, confiture, curcuma, plantes, huiles essentielles, paniers, bijoux,…)

• Exposition sur l’histoire du Café à la Réunion et dégustation du café Bourbon rond.

De 10 h 00 à 12H00 : Ateliers divers au tarif de 2€/pers :

• Tressage de Vacoa par l’association " Tisseurs Péi ".

• Tressage du Choca par l’association des Petits Métiers.

• Atelier de création de bijoux par Hermana Bijoux. " Repartez avec votre création "

10H30 : Démonstration culinaire et dégustation : Vacoa et Choca.

12h30 – 13h 30 : Repas sur place sur réservation préalable.

Au menu :

• Cari de Chou de VACOAS Nature et boucané, Cari de Chou de CHOCA poulet fumé.

• Dessert : Muffin à la crème de Café Bourbon Pointu.

• Une bouteille d’eau + un café Péi (Bourbon rond).

Au tarif de : 12€/Adulte / 8€/Enfant (moins de 12ans)

L’après-midi

A partir de 13h : Maquillage pour les enfants.

14h : Reprise des ateliers : Tressage Vacoas et Choca - Création de bijoux.

14h30 : Démonstration culinaire et dégustation : Vacoa et Choca.

De 15h 00 à 16H30 : Animation musicale : Jérôme PAYET et Émilie IVARA en concert

17h 30 : Fin de la journée.

Infos/résas : 0262 37 37 11- 0262 39 69 80

Quelques chiffres :

Près de 25 exposants : vacoa, choca, café, vétiver, bijoux à partir de graines naturelles…

De 900 à 1100 visiteurs attendus sur toute la journée.

11ème édition : action commune organisée par les deux offices de tourisme avec une première édition en 2007. Elle a lieu le dernier dimanche de novembre une année sur l’Entre Deux et l’année suivante sur Saint-Joseph.

Près de 200 repas à base de choca et de vacoa (et autre thématique de chaque édition coco, banane, café) proposés aux visiteurs chaque année.