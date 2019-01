BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 27 janvier 2019



Les restaurants des Outre-mers, les oubliés du Guide Michelin

Tous les ans, à la sortie du fameux guide rouge, les papilles se réjouissent, les fourchettes se préparent, les couteux s'aiguisent... Mais tous les ans, le même scénario se répète : les Outre-mer ne sont pas visiter, ses établissements sont-ils les éternels oubliés ? Le Guide Michelin récompense pourtant des chefs ultramarins, mais à condition que leurs tables se trouvent dans l'Hexagone... Mais finalement, est-ce que La Réunion a besoin d'une telle référence ? Nous avons posé la question à deux chefs.

Le Kabardock, bien plus qu'une salle de concert

Depuis près de 15 ans, le Kabardock est l'une des scènes les plus actives et les plus reconnues de l'île. Situé au Port, la salle de concert dispose d'un équipement remarquable (3 scènes complémentaires, studios de répétition et d'enregistrement, lieu de création ...). Labellisé SMAC (Scènes de musique actuelle) depuis 2007, c'est l'unique structure de l'outre-mer à disposer de ce label. Pour cette nouvelle année, de nombreux concerts sont programmés, mais le Kabardock n'est pas qu'une simple salle de spectacle, Sandrine Dupuis nous a accordé une interview pour parler de ce lieu mythique.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press: Reste à charge zéro, Téléphérique, Justice, Caméras-piétons, feu au Grand-Brûlé

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 janvier au vendredi 25 janvier 2019 sur Imaz Press :

- Lundi 21 janvier - Vous pensiez avoir une paire de lunettes gratuite au 1er janvier 2019, c'est raté !

- Mardi 22 janvier - Liaison Saint-Leu/Cilaos: projet de téléphérique cherche financements

- Mercredi 23 janvier - Etang Salé : Jean-Claude Lacouture et sa directrice de cabinet jugés le 28 mars

- Jeudi 24 janvier - Des caméras-piétons pour filmer les lanceurs de balles : des policiers s'offusquent, d'autres non

- Vendredi 25 janvier - Reste à charge zéro, Téléphérique, Justice, Caméras-piétons, feu au Grand-Brûlé

Sous un lac artificiel: Hasankeyf, une ville turque de 12.000 ans bientôt engloutie

Depuis la citadelle qui domine la vallée, Ridvan Ayhan observe le Tigre avec une ride au front. Après avoir subvenu aux besoins de ses ancêtres pendant des siècles, le fleuve s'apprête à engloutir sa ville, Hasankeyf.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps couvert et orages possibles sur les hauts

Matante Rosina nous informe que le temps est très couvert dès le matin. Des orages sont possibles sur les hauts et l'ouest de l'île, les cumuls peuvent être importants. Les températures seront en baisse en raison de la couverture nuageuse.