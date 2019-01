Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Les pompiers poursuivent leur combat contre le feu au Grand-Brûlé à Sainte-Rose ce dimanche 27 janvier 2019. Malgré l'absence de pluie, la situation est favorable, le vent s'est calmé et le ciel nuageux empêche le soleil de réchauffer les roches volcaniques. Ce matin, il n'y a pratiquement plus de point chaud. En fin de journée, samedi 26 janvier, près de 2.500 hectares de végétations ont été traversés par le feu qui a tout de même épargné quelques petites poches de végétation. Près de 80 hommes, plus d'une dizaine de véhicules et 5 hélicoptères étaient mobilisés. Ces derniers ont même lâché du retardant.

