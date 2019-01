BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 27 janvier 2019



Des manifestants déversent du charbon à l'entrée du littoral, circulation bloquée dans le sens ouest -nord

Rentrée difficile ce lundi 28 janvier 2019, depuis environ 5 heures, des manifestants ont déversés du charbon en face de la mairie de La Possession. La route du littoral est basculée depuis dimanche après-midi avec 1 voie vers l'ouest et deux voies vers le nord. Plus d'informations à venir

Crise Requin: des riverains de Boucan Canot montent un collectif

Motivés et révoltés, des riverains de Boucan Canot ont décidé de s'unir pour former un collectif. S'il n'a toujours pas de nom, ses objectifs eux, sont bien définis. Ses membres dénoncent un manque d'information, et l'absence de visibilité sur la crise requin qui dure depuis presque huit ans...

Saint-Paul: des commerçants s'organisent face aux cambriolages à répétition

Ras le bol des cambriolages, ras le bol de l'insécurité. Les commerçants de Saint-Paul organisent aujourd'hui, lundi 26 janvier 2019, une conférence de presse pour alerter la mairie sur la recrudescence des vols et des tentatives de vols sur leurs établissements. Stéphane Teyssandier, gérant de l'Atelier des pâtes, un restaurant dans le centre ville qui a été cambriolé ce week-end, témoigne de son mécontentement.

224 451 élèves retrouvent le chemin de l'école

Ce lundi 28 janvier est synonyme de rentrée pour beaucoup de Réunionnais. 224 451 élèves au total reprendront les cours. En vacances depuis le 22 décembre 2018, les élèves, les professeurs et les personnels retrouvent donc ce lundi le chemin de l'école. Voici les chiffres à retenir pour cette nouvelle année 2019. Si le premier degré bénéficie de 122 postes supplémentaires, le second degré perd 13 emplois à temps plein alors que le nombre d'élèves augmente. Quel sera le temps pour cette rentrée ? Sachant que le record de chaleur a été battu lors du dernier week-end de vacances et que de fortes pluies se sont abattues sur l'île également. Imaz Press Réunion vous dévoile les informations à savoir.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps couvert et pluvieux

Pour la rentrée, ce lundi 28 janvier 2019, Matante Rosina a préparé son plus beau parapluie... "Le temps sera couvert et pluvieux," affirme-t-elle. Le Sud et le Sud-Ouest seront d'ailleurs bien arrosés, avec des orages dans l'après-midi... Les températures baissent et une houle de Sud-Ouest se maintient un peu au-dessus des 2 mètres.