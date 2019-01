Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Le drame a ému toute la Réunion. Dimanche 27 janvier, alors que les secours étaient en intervention au niveau du pont de Petit Bazar à Saint-André. Un sur-accident a eu lieu fauchant mortellement l'Adjudant Jessy Ricet Eve. Le conducteur de la camionnette est décédé quelques heures plus tard. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et Annick Girardin ministre des outre-mer ont aussi fait part de leur tristesse. Un hommage lui sera rendu le mercredi 30 janvier 2019 à Saint-André à 9 heures. Un appel à la solidarité est lancé et une cagnotte est à la disposition des donateurs.

Le drame a ému toute la Réunion. Dimanche 27 janvier, alors que les secours étaient en intervention au niveau du pont de Petit Bazar à Saint-André. Un sur-accident a eu lieu fauchant mortellement l'Adjudant Jessy Ricet Eve. Le conducteur de la camionnette est décédé quelques heures plus tard. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et Annick Girardin ministre des outre-mer ont aussi fait part de leur tristesse. Un hommage lui sera rendu le mercredi 30 janvier 2019 à Saint-André à 9 heures. Un appel à la solidarité est lancé et une cagnotte est à la disposition des donateurs.