La rencontre entre les élus ultramarins et le président vendredi prochain à l'Elysée, Daniel Gonthier n'y sera pas. L'édile explique les raisons par communiqué et il n'est pas tendre " notre président aurait-il à présent peur de se confronter à la réalité de nos populations, à la profondeur de leur souffrance et à la vérité de leurs mots ? " s'interroge-t-il. Le maire de Bras-Panon propose une alternative à, ce rendez-vous "je souhaite que l'on puisse prévoir une rencontre du président par visio-conférence avec nos populations ultramarines". Le communiqué dans son intégralité.

