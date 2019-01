La direction des affaires culturelles (DAC) de La Réunion attribue chaque année des aides individuelles à la création (AIC) et des allocations d'installation d'atelier pour des travaux d'aménagement et l'achat de matériel (AIA) aux artistes, auteurs d'oeuvres visuelles en activité, résidant à La Réunion.

Les dossiers sont examinés par une commission régionale créée par arrêté préfectoral et constituée par des représentants de l’État (ministère de la Culture), des artistes et des personnalités qualifiées. Elle se réunit une fois par an sous la présidence de la directrice des affaires culturelles de La Réunion ou de son représentant. La directrice arrête la liste des bénéficiaires après avis de la commission.

Les formulaires d’aide individuelle à la création (AIC) et d’allocation d’installation d’atelier et d'acquisition de matériel lié à l’activité professionnelle (AIA) au titre de 2019 sont téléchargeables sur le site internet de la DAC de La Réunion, , rubrique actualités et aides & démarches (http://www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-La-Reunion), ainsi que sur demande auprès de la DAC de La Réunion, 23 rue Labourdonnais – Tél : 02 62 21 90 69.

Les dossiers doivent être transmis à la DAC-OI, sous format papier uniquement. La date limite de dépôt est le vendredi 15 mars 2019.

