Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Pour la rentrée, ce lundi 28 janvier 2019, Matante Rosina a préparé son plus beau parapluie... "Le temps sera couvert et pluvieux," affirme-t-elle. Le Sud et le Sud-Ouest seront d'ailleurs bien arrosés, avec des orages dans l'après-midi... Les températures baissent et une houle de Sud-Ouest se maintient un peu au-dessus des 2 mètres.

