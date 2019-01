Avec ses 36 formations, le Régiment de Service Militaire Adapté de La Réunion forme chaque année plus de 1000 jeunes. En 2018, 77% d'entre eux ont ensuite trouvé un emploi ou poursuivi une formation. En versant sa taxe d'apprentissage au RSMA-R, chaque entreprise contribue directement à la réussite de la jeunesse réunionnaise. (photo d'illustration)

Un facteur d’intégration sociale majeur pour La Réunion

Le RSMA-R s’adresse avant tout aux 18 à 25 ans en situation d’échec scolaire ou en difficulté. Il constitue très souvent une seconde chance pour des jeunes à qui l’on va proposer une formation professionnelle de six mois à un an, complétée par des chantiers école, mais aussi une formation militaire. Cette dernière permet de les resocialiser par l’acquisition de valeurs fondamentales : ponctualité, sérieux, politesse, respect de l’autre et confiance en soi…

"RSMA y entrer c’est s’en sortir", et le slogan du RSMA-R se vérifie dans les chiffres : 77% des jeunes sortis du RSMA trouvent un emploi ou poursuivent une formation, très souvent en alternance. En 2018, 210 d’entre eux ont franchi l’océan pour un CDI ou un contrat d’apprentissage en métropole.

Des formations en prise avec la réalité du tissu économique réunionnais

Ces formations n’ont pas été choisies au hasard, en effet, l’une des missions majeures du RSMA de La Réunion est de permettre aux entreprises de trouver sur leur bassin d’emploi les compétences dont elles ont besoin pour se développer en proposant des formations en adéquation avec les réalités du monde économique. Pour ce faire, le RSMA travaille de concert avec un réseau de partenaires institutionnels et d’entreprises privées depuis l’élaboration de la formation jusqu’à sa mise en œuvre. Ainsi, la formation FTTH (Fiber To The Home) répond depuis 2018 à un besoin croissant d’installateurs en Fibre optique dans l’île. En mars 2019 la première promotion de la filière développeurs web intégrera le RSMA. Dans les métiers du bâtiment c’est une toute nouvelle formation " Béton imprimé " qui verra, quant à elle, le jour en juillet.

Donner du sens à sa taxe d’apprentissage

C’est aussi grâce au soutien de nombreuses grandes entreprises réunionnaises qui accueillent et recrutent des stagiaires volontaires, que le RSMA contribue à faire baisser significativement le nombre de jeunes sans emploi à La Réunion. La particularité de la Taxe d’apprentissage c’est que chaque entreprise peut choisir quel organisme agréé en bénéficiera. En choisissant de verser sa taxe d’apprentissage au RSMA, elle peut, à son échelle, contribuer à la réussite de l’avenir de la jeunesse réunionnaise.

Marche à suivre

L’entreprise assujettie doit acquitter la taxe d’apprentissage et la CSA avant le 1er mars 2019 à l’opérateur de compétence (OPCO, anciennement OCTA) de son choix. En l’absence de paiement dans les délais, l’entreprise doit verser avant le 30 avril le montant de la taxe majoré de 100 % (soit le double), auprès du service des impôts des entreprises (SIE). Elle peut aussi se rapprocher d’un organisme collecteur agréé laissé à son libre choix afin qu’il lui transmette son formulaire de déclaration de taxe d’apprentissage. Dans la partie " reversement demandé " de ce bordereau de versement, indiquer : RSMA-R.

www.ipreunion.com