Suite aux annonce d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé le 24 janvier dernier, la CFDT s'indigne et demande plus. Un plan Marshall, des mesures exceptionnelles et que des fonds d'urgence soient débloqués. Nous publions le communiqué du syndicat tel quel.

Suite à l’annonce de la ministre de la Santé Agnès Buzyn ce jeudi 24 janvier 2019 aux professionnels du secteur réunis à Paris, que quarante millions d'euros (au niveau national) seront mobilisés l’année 2019 pour financer :

• " l’offre de logement pour les personnes ayant des troubles psychiques ",

• " améliorer l'accompagnement des personnes handicapées psychiques vers et dans l'emploi ",

• "le renforcement de la filière de pédopsychiatrie par la création de 10 nouveaux postes de chefs de cliniques",

• "l'augmentation du nombre de "lits et de places dédiés en priorité dans les départements où elles s'avèrent faibles ou inexistantes",

• et de nommer un "délégué ministériel à la psychiatrie et la santé mentale" et de lancer une "mission sur l'évolution des centres médicopsychologiques (CMP)"…etc.

La CFDT-EPSMR, syndicat majoritaire demande à la Ministre de santé que des mesures exceptionnelles soient accordées à la psychiatrie de l’Océan Indien dont l’EPSMR et exige qu’un plan Marshall soit mis en place pour la psychiatrie Réunionnaise et Mayotte, qui est de plus sous-dotée par rapport certaine région Métropolitaine et souhaite une entrevue avec la nouvelle Directrice Générale de l’ARS-OI.

