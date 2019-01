Ce lundi 28 janvier est synonyme de rentrée pour beaucoup de Réunionnais. 224 451 élèves au total reprendront les cours. En vacances depuis le 22 décembre 2018, les élèves, les professeurs et les personnels retrouvent donc ce lundi le chemin de l'école. Voici les chiffres à retenir pour cette nouvelle année 2019. Si le premier degré bénéficie de 122 postes supplémentaires, le second degré perd 13 emplois à temps plein alors que le nombre d'élèves augmente. Quel sera le temps pour cette rentrée ? Sachant que le record de chaleur a été battu lors du dernier week-end de vacances et que de fortes pluies se sont abattues sur l'île également. Imaz Press Réunion vous dévoile les informations à savoir.

Les élèves

224 451 élèves de la maternelle au lycée (public + privé sous contrat)

Soit :

117 368 élèves du premier degré, dont

• 43 413 en maternelle (dont 1 487 de moins de 3 ans)

• 72 730 en élémentaire

107 083 élèves du second degré, dont

• 60 471 collégiens

• 26 165 lycéens

• 15 676 lycéens professionnels



2 050 élèves, collégiens et lycéens scolarisés en Unité localisée d’intégration scolaire (ULIS)

6 133 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire

Les étudiants

20 308 étudiants

Soit :

4 771 étudiants en post-bac de lycée

15 537 étudiants à l’Université

Les personnels

16 792 enseignants : dans les écoles et les établissements du second degré (public et privé sous contrat)

3 836 personnels d'encadrement, administratifs, techniques, santé, sociaux



À noter : 1 131 personnels d’accompagnement des élèves en situation de handicap

122 emplois d’enseignants du 1er degré attribués à l’académie pour la rentrée 2019

Les établissements scolaires

655 écoles et établissements du 2nd degré publics et privés



522 écoles

• 496 publiques

• et 26 privées sous contrat



85 collèges

• 77 publics

• et 8 privés sous contrat



48 lycées, dont

• 33 lycées (30 publics et 3 privé sous contrat)

• 15 lycées professionnels (13 publics et 2 privés sous contrat)

122 postes supplémentaires mais 13 emplois à temps plein en moins dans le second degré

À la rentrée 2019, avec une dotation de 122 postes supplémentaires, l’Éducation nationale approfondit son effort en faveur du premier degré dans l’académie. Il faut noter également qu'avec la baisse globale du nombre d'élève (1380 élèves en moins), l'éducation nationale souhaite "Attaquer la difficulté scolaire à la racine".



Pour le second degré, l’académie connait au global une baisse de 13 équivalents temps plein. Les conditions d’enseignement devant élèves sont stabilisées, la baisse des emplois étant compensée par des heures supplémentaires non fiscalisées pour améliorer le pouvoir d’achat des enseignants ou portant sur des décharges d’enseignement non prioritaires. Pourtant si une baisse des temps plein est effective, le nombre d'élèves lui augmente (270 élèves en plus dans les collèges et 130 étudiants supplémentaires sont attendus en post-bac).

Les dates à retenir en 2019

Concernant la date de l'examen du baccalauréat le rectorat précise le site de l'Académie de La Réunion : "Le calendrier des épreuves session 2019 sera mis en ligne ultérieurement."

Matante Rosina conseille de se munir d'un parapluie ce lundi. Si le record de chaleur a été battu le vendredi 25 janvier à Trois-Bassins. C'est le mauvais temps qui a dominé le dernier week-end de vacances. Entraînant le basculement de la Route du Littoral dimanche après-midi.

Lire aussi => Fin des vacances, fin du beau temps...

Bonne nouvelle cependant, les températures vont baisser et les élèves, comme les professeurs et les personnels seront à l'abri et au frais pour commencer cette nouvelle année de manière studieuse. Dans le sud et le sud ouest seront bien arrosés avec des possibles orages dans l'après-midi.

www.ipreunion.com