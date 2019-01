BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 29 janvier 2019



Gilets jaunes : une (très) prévisble reprise des actions coup de poing

Les Gilets jaunes remettent le couvert et ils frappent fort. Du tout-venant déversé sur la chaussée à l'entrée Ouest de la Route du Littoral. Résultat : plusieurs dizaines de kilomètres d'embouteillage cumulés dans les deux sens de circulation. Des automobilistes remontés qui accusent les Gilets jaunes de " prendre la population en otage ". Beaucoup sont sonnés, pris par surprise le jour de la rentrée. Ce retour en force du mouvement est-il vraiment surprenant ? Non. Jusqu'ici quelles ont été les réponses apportées aux Gilets jaunes pour mettre fin à la crise sociale, économique et politique qu'ils dénoncent ? Aucune.

C'est la rentrée, les Gilets jaunes reprennent du service

La rentrée 2019 a été quelque peu perturbée, les usagers de la route qui ont emprunté la RN1 le lundi 28 janvier peuvent en témoigner... Ces dernières semaines, les Gilets jaunes avaient installé de petits barrages furtifs de ci, de là, rien de notable. Jusqu'à ce lundi 28 janvier vers 5h du matin. Une opération coup de poing sur à l'entrée Ouest de la Route du littoral, l'un des axes routiers qui draine le plus d'automobilistes au quotidien. Un embouteillage monstre qui aura mis toute la matinée à se résorber. Les Gilets jaunes ont voulu frapper fort et ça a eu l'effet escompté. Des opérations de ce type, " il y en aura d'autres " expliquent les Gilets jaunes contactés par Imaz Press.

Le Samu 974 lance une application smartphone pour sauver des vies

Afin d'améliorer la survie des victimes d'arrêt cardiaque, le Samu 974/CHU de La Réunion est partenaire à compter du mardi 29 janvier 2019 de l'application gratuite " SAUV Life " qui permet à tous de devenir " citoyen sauveteur ". Cette application permet au Samu de La Réunion dès qu'il reçoit un appel pour un arrêt cardiaque, en plus d'envoyer une équipe sur place, lance un appel via l'application. Les citoyens volontaires et enregistrés qui sont à proximité de l'urgence peuvent donner les gestes de premiers secours en attendant l'équipe du Samu.

La Réunion est-elle le meilleur exemple français de vivre-ensemble ?

Les journalistes de AJ+ sont allés à la rencontre des croyants de l'île afin qu'ils parlent de leur religion et comment elle s'intègre parfaitement dans la société. Musulmans, chrétiens, hindous, expliquent ce vivre-ensemble si particulier à La Réunion. Nos confrères sont allés interroger les différentes communautés pour comprendre l'histoire de l'île et son évolution afin de savoir comment et pourquoi le vivre-ensemble fonctionne aussi bien dans notre Département.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps plus calme mais averses prévues

Matante Rosina voit un temps plus calme pour ce mardi matin avec de belles éclaircies. Les nuages s'installent en montagne et déborderont sur la côte nord et nord-ouest. Sur les hauteurs de La Possession et de Saint-Denis, les nuages seront plus menaçants et les averses sont attendues dans l'après-midi.