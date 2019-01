Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Depuis près d'un mois, la circulation du virus de la dengue s'intensifie sur l'île. L'augmentation du nombre de cas se poursuit sur l'ensemble du département, avec une localisation notamment dans le sud, au niveau de Saint-Louis et Les Avirons ainsi que dans l'ouest, à Saint-Leu, Saint-Paul et la Possession. En cette semaine de retour de vacances, les actions se multiplient et les différents acteurs renforcent leurs dispositifs pour lutter contre les moustiques et rappeler à chacun les gestes de prévention à adopter pour se protéger et protéger son entourage. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont 6 976 cas de dengue qui ont été confirmés.

