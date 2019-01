Près de 11 000 locataires ont voté pour élire leurs nouveaux représentants aux conseils d'administration des sept bailleurs sociaux sur tout le territoire de La Réunion (Sedré, Semac, Semader, SHLMR, SIDR, Sodegis, Sodiac). La confédération des locataires (CNL) est la grande gagnante de ces élections puisqu'elle est représentée dans les conseils d'administration de tous les bailleurs sociaux

Six associations se sont présentées à cette élection : l'ADILSS, la CDAFAL, la CDLR-CSF, la CNL 974, le DAL 974, La RUE Familles de France 974. "Pour la première fois, les associations représentatives des locataires et les bailleurs sociaux, regroupés au sein de l’Armos-oi (association régionale des maîtres d'ouvrage sociaux et aménageurs océan Indien), ont travaillé en concertation sur une organisation commune de ces élections" note l'Armos.



Le dépouillement s’est tenu ce mardi 29 janvier 2019 au siège de la SIDR en présence de représentants des bailleurs et des associations.

Résultats des élections :

16% de participation en moyenne sur près de 70 000 votants.



Ont été élus pour 4 ans :

Sedré

- CNL et ADILSS

Semac

- CNL et CDLR-CSF

Semader

- CNL et CDLR-CSF

SHLMR

- CNL, ADILSS et LA RUE 974

SIDR

- CNL et ADILSS

Sodegis

- CNL et DAL 974

Sodiac

- CNL et CDLR-CSF



Pour rappel, le représentant des locataires est un relais entre le bailleur et les locataires. "Vivant au quotidien dans les immeubles de logement social, cet élu est le plus à même de faire valoir auprès des instances dirigeantes des organismes les préoccupations et les attentes des locataires. Il siège au conseil d’administration des bailleurs" explique l'Armos.

"Dans cette instance, il vote sur les décisions qui intéressent les locataires : la gestion et le vote du budget, les hausses de loyers, les programmes d’entretien et de réparation, la construction de logements, les investissements. Il explique aux locataires les décisions prises par le conseil d’administration" termine l'Armos.

