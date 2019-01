Les championnats de France de lutte sénior se sont déroulés du 25 au 27 janvier 2019 au palais des sports Ghani Yalouz à Besançon. 10 lutteurs réunionnais étaient présents pour défendre les couleurs de leurs clubs au niveau national. La lutte féminine d'outre-mer a fait forte impression, le club de Saint-Joseph se hisse à la première place du classement féminin pour la deuxième année consécutive. Le Comité Régional de Lutte de La Réunion nous a communiqué ces résultats.

Championnat de France sénior féminin



3 médailles dont 1 en or



Six lutteuses licenciées sur l'île se sont illustrées par un bilan sportif très positif. Marine Lecour Grandmaison (club de Saint Joseph) (pôle France de Dijon) est sacrée championne de France sénior dans la catégorie des – 68 kg en étant seulement junior ; Julie Guillaume (club de Saint-Joseph) termine à la troisième place des –62 kg ; Soumaya Hadjy-Mamode (club de Saint-Joseph), ex-pensionnaire du pôle France de Ceyrat, remporte la 3 ème place des –57 kg.



Le club de lutte de Saint Joseph devient le premier club de France au classement féminin.



Parallèlement aux championnats séniors se sont aussi déroulés les championnats de La Réunion de lutte minime, cadet, junior en lutte libre et féminine. Cette compétition est l’un des critères de sélection pour les championnats de France de lutte libre du 15 au 17 février, et de lutte féminine du 15 au 16 mars. Les lutteurs juniors déjà classés sur les championnats séniors ont donc de grandes chances de performés dans leur catégorie d’âge respective.



2eme journée jeunes



La deuxième journée jeune de la saison a été organisé ce dimanche 27 janvier à Saint-Joseph. Près d’une trentaine de lutteuses et lutteurs venant de toute l’île se sont affrontés dans la joie et la bonne humeur, les catégories d’âge concernées s’étendaient des – de 7 ans aux – de 13 ans.

www.ipreunion.com