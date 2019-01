Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

C'est l'histoire de Farida et Vivien, un couple d'une vingtaine d'années qui galère pour avoir un enfant. Finalement, suite à une fécondation in vitro (FIV), Farida tombe enceinte. Mais le bonheur sera de courte durée. Après la FIV, le jeune couple quitte La Réunion et rentre à Madagascar d'où Farida est originaire pour qu'elle puisse reprendre son métier de styliste. Mais la grossesse est plus compliquée que prévue, Farida fait de l'hypertension. Le couple souhaite revenir à La Réunion mais les médecins malgaches déconseillent fortement un voyage en avion au vu de l'état de la jeune femme. C'est alors que le cauchemar a commencé. (photo d'illustration)

C'est l'histoire de Farida et Vivien, un couple d'une vingtaine d'années qui galère pour avoir un enfant. Finalement, suite à une fécondation in vitro (FIV), Farida tombe enceinte. Mais le bonheur sera de courte durée. Après la FIV, le jeune couple quitte La Réunion et rentre à Madagascar d'où Farida est originaire pour qu'elle puisse reprendre son métier de styliste. Mais la grossesse est plus compliquée que prévue, Farida fait de l'hypertension. Le couple souhaite revenir à La Réunion mais les médecins malgaches déconseillent fortement un voyage en avion au vu de l'état de la jeune femme. C'est alors que le cauchemar a commencé. (photo d'illustration)