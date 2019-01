Jeudi 24 janvier, le 2e Rpima a participé à la Journée défense et citoyenneté (JDC) organisée par le Centre du service national (CSN) de La Réunion-Mayotte. Cette 3ème édition de la JDC délocalisée sur Cilaos avec le 2e Rpima devient un rendez-vous très prisé des jeunes scolaires du cirque. Elle a permis aux parachutistes de la Section commando d'appui à l'engagement (SCAE) de démontrer leur savoir-faire en matière de saut à ouverture retardée avec une projection au-dessus du cirque et un atterrissage sur le stade Irénée Accot.

Les militaires, qui appartiennent à la Compagnie de commandement et de logistique jumelée avec la ville de Cilaos, ont ensuite déployé leur matériel spécialisé à travers plusieurs ateliers. Les jeunes ont ainsi pu découvrir l’armement ainsi que les équipements individuels et collectifs, de l’optique à l’optronique, en passant par les transmissions, les gaines et les parachutes, et bien-sûr, les éléments destinés au marquage de saut.





À l’issue, les lycéens ont assisté en salle multimédia à la présentation des possibilités d’engagement ou de volontariat dans l’armée, et des enjeux de Défense et Citoyenneté, avant de recevoir leur attestation de participation, sésame indispensable des examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.



Rappelons que le 2e Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI.