Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 19 minutes

Matante Rosina voit un temps plus calme pour ce mardi matin 29 janvier 2019 avec de belles éclaircies. Les nuages s'installent en montagne et déborderont sur la côte nord et nord-ouest. Sur les hauteurs de La Possession et de Saint-Denis, les nuages seront plus menaçants et les averses sont attendues dans l'après-midi.

