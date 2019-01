"Janvier 2019 sera le mois de janvier sera très certainement le mois de janvier le plus chaud jamais mesuré à La Réunion", indique Météo France ce lundi 28 janvier 2019. "Des records absolus de température" ont été battus ces derniers jours sur plusieurs stations météo de l'île. Il a ainsi été relevé 37,0° C à la pointe des Trois-Bassins "ce qui constitue un record absolu de température maximale pour l'ensemble de l'île", 31,2° à Cilaos, ou encore 27,5° à la Nouvelle (Mafate)

"Avant la dégradation orageuse de ce week-end, une chaleur remarquable a concerné La Réunion la semaine passée avec à la clé des records absolus de température sur quelques stations" souligne Météo France. "Le 25 janvier, on a ainsi relevé 37,0 °C à la pointe des Trois-Bassins (ancien record à la station : 36,3 °C le 21/01/2009) ce qui constitue un record absolu de température maximale pour l'ensemble de l'île ! Le précédent record de chaleur datait du 6 mars 2004, où le mercure était monté jusqu'à 36,9 °C au Port" disent encore les météorologues.

Cette situation s'explique par un vent chaud de nord-est qui a soufflé sur l'île. Par effet de foehn (un phénomène météorologique créé par la rencontre de la circulation atmosphérique et d'une chaîne montagneuse - ndlr), les maximales les plus élevées ont été relevées sur l'ouest. "En effet, après son passage sur le relief, l'air se réchauffe par compression en redescendant. De plus, un fort ensoleillement assez inhabituel pour un mois de janvier a permis aux températures d'atteindre ces valeurs exceptionnelles" explique Météo France.

D'autres records absolus de chaleur ont été battus ces derniers jours à la Réunion. Il a été relevé 31,2 °C à Cilaos (1200 m d'altitude) le 26 janvier (ancien record : 30,5 °C le 10 février 2017) 27,5 °C à la Nouvelle (1415 m d'altitude) le 20 janvier (ancien record égalé : 27,5 °C le 16 novembre 2015).

"La semaine passée, où les températures maximales se situaient souvent 1 à 4 degrés au-dessus des normales sur le littoral, et 1 à 3 degrés en altitude, s'inscrit dans un début d'année particulièrement chaud" estiment les météorologues avant de préciser"le mois de janvier 2019 sera très certainement le mois de janvier le plus chaud jamais mesuré à La Réunion".

La moyenne des températures calculées sur les 27 premiers jours montre une anomalie de l'ordre de +1,5 degrés par rapport aux normales. D'ici la fin du mois, elle devrait être de l'ordre de +1,3 °C. "Jusqu'à présent, depuis le calcul de cet indicateur débutant en 1968, le mois de janvier le plus chaud était en 1998 avec une anomalie de l'ordre de +1,1 °C" termine Météo France.

www.ipreunion.com