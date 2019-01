Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Les journalistes de AJ+ sont allés à la rencontre des croyants de l'île afin qu'ils parlent de leur religion et comment elle s'intègre parfaitement dans la société. Musulmans, chrétiens, hindous, expliquent ce vivre-ensemble si particulier à La Réunion. Nos confrères sont allés interroger les différentes communautés pour comprendre l'histoire de l'île et son évolution afin de savoir comment et pourquoi le vivre-ensemble fonctionne aussi bien dans notre Département.

