Le mouvement des Gilets Jaunes, "un cyclone sur La Réunion"

Deux mois et demi après le début du mouvement social des Gilets Jaunes, l'heure est au bilan... A La Réunion, les routes ont été bloquées, l'économie paralysée pendant un peu plus de deux semaines. Entreprises, artisanat, tourisme, agriculture... Les pertes dans ces secteurs se chiffrent à plusieurs millions d'euros. La crise a eu l'impact d'un "cyclone", imprévisible et destructrice. L'heure est à la reconstruction... en attendant un prévisible prochain "cyclone". Car rien n'était réglé - tant en termes de pouvoir d'achat que de luttes contre les injustices -, la colère est intacte, voire renforcée...

Prélèvement à la source : vous toucherez moins d'argent et c'est normal

Ça y est, les premiers bulletins de salaire amputés du montant de l'impôt sur le revenu commencent à arriver. Et prélèvement à la source oblige, votre paie est différente. Et on ne parle pas d'une augmentation mais bien d'une diminution. Même prévenu, voir son salaire réduit est un choc. On a l'impression de perdre encore un peu de pouvoir d'achat alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un paiement mensualisé du traditionnel impôt sur le revenu. Il faudra s'y habituer, la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2019 est bien partie pour durer. Toutefois, regardez bien cette première fiche de paie, il peut y avoir des erreurs surtout au niveau de votre taux de prélèvement. Mais des recours existent. Point d'étape sur cette mesure qui a fait couler beaucoup d'encre avec en prime, quelques conseils si vous avez décelez des " étrangetés " sur votre fiche de paie.

Une pétition lancée pour la création d'un lactarium à La Réunion

Les lactariums sont des lieux où des mères volontaires donnent leur surplus de lait. En France, ils fonctionnent sur le volontariat. Ce lait est ensuite distribué sur prescription médicale aux bébés qui en ont besoin. Ces établissements sont au nombre de 36 sur le territoire français. Un seul lactarium existe en Outre-mer, à Cayenne en Guyane. À La Réunion une mère de famille a lancé une pétition pour demander la création d'un lactarium sur le département.

Ces Réunionnais qui travaillent dans la coopération de la Zone Océan Indien

Des Réunionnais volontaires partent en mission chaque année dans différents pays de la Zone Océan Indien. Ils travaillent comme assistant en langues étrangères, animateur ou chargé de mission en ambassade ou dans des établissements publics ou privés. Ils font rayonner la francophonie dans ces territoires. Ils racontent leurs histoires devant la caméra du Département et invitent les jeunes à s'expatrier.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille, éclaircies et un temps plus agréable

Matante Rosina prévoit un début de matinée sous la grisaille, mais une amélioration sera visible en matinée. Les nuages gagneront les sommets à la mi-journée et les cirques verront de belles éclaircies. Prévoir quelques gouttes sur les hauts de Saint-Paul et Saint-Denis.