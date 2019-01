Rappel des faits

• Le dimanche 27 janvier 2019 un accident se produit à Saint-André. Le conducteur d'une voiture perd le contrôle de son véhicule et s' encastre dans un muret au niveau du pont du Petit Bazar dans le sens Saint-André Saint-Denis. Les secours interviennent rapidement.

• L'un des pompiers, le Sergent Jessy Ricet Eve âgé de 55 ans est fauché par une camionnette alors qu'il installait les signalisations de sécurité.

• Il meurt sur le coup. Surnommé Pépé, Jessy Ricet Eve était marié et père de tois enfants âgés de 20 ans, 18 ans et 10 ans. Le chauffeur de la camionnette est lui, gravement blessé. Il décèdera quelques heures plus tard au CHU. Il était alcoolisé et n'avait pas de permis de conduire

• Dans un communiquée, Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, a fait part de sa "profonde émotion et de sa très grande tristesse. Il s’associe à la douleur de la famille du sapeur-pompier décédé en service et lui adresse, ainsi qu’à ses proches et à l’ensemble des sapeurs-pompiers de La Réunion en deuil, ses très sincères condoléances".

Sur Twitter, le SDIS 974 a fait part d'une "immense tristesse"

Un de nos pompiers est décédé cette apres-midi en service commandé / immense tristesse — SDIS 974 (@SDIS974) 27 janvier 2019

• Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner présente son "soutien à sa famille, ses proches et à l’ensemble de ses camarades du SDIS de La Réunion dont nous partageons la douleur et l’émotion".

Je viens d’apprendre avec une immense tristesse le décès d’un de nos sapeurs-pompiers, engagé sur un accident de la circulation, à Saint-André.

Soutien à sa famille, ses proches et à l’ensemble de ses camarades du SDIS de La Réunion dont nous partageons la douleur et l’émotion. — Christophe Castaner (@CCastaner) 27 janvier 2019

• Cyrille Melchior, Président du Département de La Réunion, Serge Hoarau, Président du SDIS974, l'ensemble des membres du conseil d'administration et le Directeur Départemental Hervé Berthouin, écrivent dans un communiqué qu'ils "ont appris avec une profonde tristesse le décès, cet après midi, d'un sapeur pompier du centre de secours de Saint-André, victime d'un accident de circulation routière alors qu'il sécurisait la chaussée pour ses collègues en cours d'intervention sur un premier accident.

Ensemble, ils adressent leurs sincères condoléances à la famille de la victime et apportent leur entier soutien aux proches et à l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours de l’île.

Ils tiennent également à saluer l'engagement et le dévouement quotidien et permanent de l'ensemble des sapeurs-pompiers de l’île, qui mettent leur vie en danger pour protéger et servir la population Réunionnaise."