Un pêcheur de 41 ans mortellement happé à Sainte-Rose : le requin a tué dix fois en huit ans

Vingt-trois attaques. En huit ans. Vingt-trois attaques dont dix mortelles. Pour la première fois, c'est un pêcheur de bichique qui a été mortellement happé par un requin, à l'embouchure de la rivière de l'Est, à Sainte-Rose. Accompagné de cinq de ses camarades, il venait de se mettre à l'eau pour récupérer des nasses à poissons. Il n'avait fait que quelques pas dans l'océan. Tout c'est passé très vite.

Requins : huit ans d'une crise qui s'enlise

Huit ans que La Réunion est empêtrée dans cette crise requin. Huit ans que les communes, les collectivités, l'État tentent d'y mettre fin à coup de milliers d'euros, d'arrêtés préfectoraux, de filets... en vain. Huit ans que l'océan, ami d'hier est devenu l'ennemi d'aujourd'hui. Huit ans que les requins font la loi. Huit ans que l'océan est interdit.

Disparition de Martin Pennica : les recherches se poursuivent

Le jeune réunionnais de 24 ans, interne en médecine ORL à Bordeaux n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du vendredi 18 au samedi 19 janvier 2019. Les recherches pour le retrouver sont toujours en cours. La brigade nautique de la police effectue quotidiennement des patrouilles sur la Garonne, inspectant les recoins, les méandres du fleuve à la recherche du moindre indice. Les pompiers surveillent aussi les alentours du cours d'eau. La police balaie un spectre le plus large possible, aucune piste n'est négligée. Celle d'un départ volontaire s'éloigne sans pour autant être totalement écartée. Les parents de Martin Pennica sont sur place et cherchent des réponses tandis que bon nombre de rumeurs circulent.

Naissances et décès stables en 2017

En 2018, 862 300 personnes vivent à La Réunion. La population continue de croître à un rythme supérieur à celui de la métropole : + 0,6 % par an entre 2009 et 2018, contre + 0,4 %. Le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, reste le moteur de la croissance démographique. Il se stabilise en 2017, car les naissances et les décès sont restés stables. Les naissances sont plus faibles depuis le pic de 2008, mais la fécondité reste élevée et nettement supérieure à la métropole. L'espérance de vie continue de croître, tant pour les hommes que pour les femmes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil revient, le temps s'améliore

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa tasse à café ce jeudi matin 31 janvier... Elle prévoit que le Soleil reviendra et que le temps sera meilleur ! Mais la grisaille n'est pas très loin et il y aura quelques nuages sur les hauts et de bonnes averses sur le Nord, jusqu'à Saint-Denis...