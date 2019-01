Depuis plusieurs jours, un message circule sur les réseaux sociaux, par mail et par sms. Signé par des gilets jaunes, il appelle à une "manifestation citoyenne contre la corruption et le clientélisme qui sévit à La Réunion depuis trop longtemps" devant la Région Réunion. Dans leurs revendications : la démission de Didier Robert et le rembourssement de ses salaires perçus lorsqu'il était PDG de la SPL Réunion des Musées Régionaux.

Lire aussi => Musées : la Cour des comptes demande le remboursement des salaires de Didier Robert

Voici le message :

"Premier acte de la mobilisation citoyenne des Gilets Jaunes à La Réunion. À La Réunion 40% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté pendant que nos élus se gavent sur le dos des Réunionnais. La Réunion figure parmi les territoires les plus corrompus de France.

Tous devant la Région, a bas le clientélisme et la corruption.



Didier Robert est sommé par laCRC de rendre les 6800 euros mensuels qu'il a perçu illégalement des musées régionaux. Mettons fin à la dictature des politiciens et de leurs nervis.

Le clientélisme est un fléau à La Réunion, mettons y un terme.



Didier rends l'argent,Didier démission!

Rdv 9h00 devant la Région

Jeudi 31 janvier "