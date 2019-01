Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa tasse à café ce jeudi matin 31 janvier... Elle prévoit que le Soleil reviendra et que le temps sera meilleur ! Mais la grisaille n'est pas très loin et il y aura quelques nuages sur les hauts et de bonnes averses sur le Nord, jusqu'à Saint-Denis...

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa tasse à café ce jeudi matin 31 janvier... Elle prévoit que le Soleil reviendra et que le temps sera meilleur ! Mais la grisaille n'est pas très loin et il y aura quelques nuages sur les hauts et de bonnes averses sur le Nord, jusqu'à Saint-Denis...