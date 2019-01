Le transporteur, patron de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) est jugé ce jeudi 31 février 2019 par la cour d'Appel. Jean-Bernard Caroupaye conteste sa condamnation pour fraude fiscale.

Le 23 mars 2018, Jean-Bernard Caroupaye a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à quatre ans de prison dont un an ferme, à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans, à la confiscation d’un immeuble et à une exclusion des marchés publics pour une durée de 10 ans. Sa compagne, jugée pour complicité a été condamnée à un an de prison avec sursis. Elle a également fait appel.

Le transporteur et sa compagne avaient été placés en garde à vue le 28 mars 2017 pour des faits de fraude fiscale. Le vice président de la Chambre des commerces et d'industrie de La Réunion n'aurait pas déclaré 4,5 millions d'euros.

