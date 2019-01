Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le jeune réunionnais de 24 ans, interne en médecine ORL à Bordeaux n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du vendredi 18 au samedi 19 janvier 2019. Les recherches pour le retrouver sont toujours en cours. La brigade nautique de la police effectue quotidiennement des patrouilles sur la Garonne, inspectant les recoins, les méandres du fleuve à la recherche du moindre indice. Les pompiers surveillent aussi les alentours du cours d'eau. La police balaie un spectre le plus large possible, aucune piste n'est négligée. Celle d'un départ volontaire s'éloigne sans pour autant être totalement écartée. Les parents de Martin Pennica sont sur place et cherchent des réponses tandis que bon nombre de rumeurs circulent.

