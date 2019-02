BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 1er février 2019



Deux minutes chacun pour exprimer les maux des Réunionnais... : Les maires de La Réunion ont rendez-vous à l'Elysée

La réunion a été fixé aujourd'hui, vendredi 1er février 2019 à 15 heures, heure de Paris (18 heures à La Réunion). Les élus réunionnais sont conviés à l'Elysée, attendus par Emmanuel Macron avec 200 autres de leurs homologues ultramarins. Une rencontre "calibrée" à la minute près pour les maires... Stéphane Fouassin, président de l'Association des Maires du Département de la Réunion (l'AMDR) nous détaille son organisation.

Revenu de solidarité active (RSA): le conseil départemental veut que l'Etat reprenne la main

Actuellement, la prestation sociale est gérée et financée par les Conseils départementaux en échange d'une enveloppe financière versée par l'État. Sauf que le pouvoir central a du retard, les dettes s'accumulent. Fin 2018, le Conseil départemental de La Réunion dénonçait une ardoise d'un milliard d'euros depuis 2002, date à laquelle les Conseils généraux se sont vus confier le RSA, l'allocation d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Cyrille Melchior, le président de la collectivité sur l'île, demande la recentralisation du RSA. C'est-à-dire, que l'État reprenne la main sur le dossier. Dans ce combat, le président du Département est soutenu par Huguette Bello. La députée a remis le sujet sur le tapis le mardi 29 janvier, lors des questions aux gouvernement.

Cinor : 10 millions d'euros pour la construction d'un téléphérique urbain

Gérald Maillot, président de la Cinor et Gisèle Rossat-Mignod directrice du réseau de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), ont signé, le jeudi 31 janvier 2019 au siège de l'agglomération du Nord, un prêt de 10 M d'euros pour la construction d'un téléphérique urbain entre les quartiers du Chaudron et de Moufia/Bois de Nèfle à Saint-Denis. Dans l'objectif de promouvoir La Réunion comme territoire à la fois innovant, ambitieux et durable, la Cinor s'est lancée dans la réalisation de ce projet d'un téléphérique à Saint-Denis, s'inscrivant ainsi parfaitement dans une logique de développement des transports collectifs urbains à La Réunion.

Nouvelles révélations de Médiapart - Quand Benalla se targue du soutien du "patron" dans un enregistrement audio

Ils évoquent le soutien du "patron", le chef de l'Etat, et parlent de leurs démêlés: alors qu'ils n'en avaient pas le droit, Vincent Crase et Alexandre Benalla ont eu une conversation en juillet, qui a été enregistrée, et dont Mediapart a publié des extraits jeudi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps nuageux et un beau soleil

Matante Rosina voit un grand et beau soleil pour ce vendredi 1er février! Sauf sur les côtes orientales... où le ciel reste encore nuageux. L'après-midi, de petites averses sont attendues sur le relief à l'Est et au Nord-ouest. Elle respire enfin, les températures baissent un petit peu...