Il était l'un des premiers militants de la cause LGBT - les sujets qui concernent les lesbiennes, gays, bisexuels et transexuels - à La Réunion. Il luttait contre toutes les discriminations notamment envers la communauté homosexuelle. Ardent défenseur du "droit d'aimer qui on veut", Stéphane Ducamp était l'une des figures de la lutte contre l'homophobie à La Réunion. Il avait fondé l'association LGBT 974, avait été délégué régional de l'association "Le Refuge" avant de créer l'association OriZon qui vient en aide aux personnes victimes de discrimination à cause de leur orientation ou identité sexuelles. Malade depuis plusieurs années, il se savait mourant et avait mis en ligne une cagnotte pour financer un dernier voyage en métropole auprès de ses proches. Il fut médaillé d'honneur en 2018 pour son engagement associatif.

