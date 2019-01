Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Matante Rosina voit un grand et beau soleil pour ce vendredi 1er février! Sauf sur les côtes orientales... où le ciel reste encore nuageux. L'après-midi, de petites averses sont attendues sur le relief à l'Est et au Nord-ouest. Elle respire enfin, les températures baissent un petit peu...

