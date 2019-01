La réunion a été fixé aujourd'hui, vendredi 1er février 2019 à 15 heures, heure de Paris (18 heures à La Réunion). Les élus réunionnais sont conviés à l'Elysée, attendus par Emmanuel Macron avec 200 autres de leurs homologues ultramarins. Une rencontre "calibrée" à la minute près pour les maires... Stéphane Fouassin, président de l'Association des Maires du Département de la Réunion (l'AMDR) nous détaille son organisation.

Stéphane Fouassin a prévu une réunion de 9 heures à midi avec la dizaine de maires qui sera présente. "Il s'agira de déterminer une stratégie et de savoir qui interviendra sur quoi", explique-t-il, puisque "la Préfecture a calibré nos interventions, elle nous a demandé qu'il y ait un sujet par élu. Il va donc falloir s'organiser pour parler de tout", précise le président de l'association des maires de La Réunion.

Le tout en sachant que chaque intervention ne doit pas dépasser… les deux minutes. Chômage, pauvreté, vie chère, mépris d’une classe politique, démocratie, hausse des taxes… : vous avez 120 secondes. Suffisant ? "Je suis quelqu’un d’optimiste, répond Stéphane Fouassin. Nous allons faire en sorte que tous les sujets soient abordés car j’espère qu’on ne nous fait pas venir à Paris pour que la montagne accouche d’une souris."

Dans l’organisation, il y aura deux heures de questions pour les 200 élus ultramarins… Vous pouvez faire le calcul, si chaque élu pose une question de deux minutes, le timing sera plus que juste. Il faudra au mieux un peu plus de 6 heures.

Et après les questions, viendra le temps de réponse puis des questions libres…

"Je ne veux surtout pas que les Réunionnais soient déçus et qu’ils sachent bien que les interventions ont été calibrées, limitées à un sujet à exprimer en deux minutes," insiste le président de l’AMDR. Ce procédé n’est en plus, valable que pour les maires. Stéphane Fouassin ignore si des consignes particulières ont été données aux présidents du Conseil Régional et Départemental, ainsi qu’aux parlementaires.

Les gilets jaunes seront-ils du voyage?

"Je ne me fais pas d’illusions : il est bien clair qu’aucun maire n’est le représentants des gilets jaunes," signale Stéphane Fouassin. L’idée d’envoyer justement deux gilets jaunes réunionnais à l’Elysée s’est présentée : "Cette demande m’a été faite. Je ne l’ai pas refusée, déclare Stéphane Fouassin. J’ai posé deux conditions : la première qu’il y ait deux invitations en bonne et due forme de l’Elysée. La seconde : que les gilets jaunes se mettent d’accord pour désigner deux personnes. Il est 16h58 et jusqu’à présent j’ai eu un appel à 16h précisément des Gilets Jaunes qui m’ont affirmé que la Préfecture avait donné son OK pour les invitations. Je n’ai pas eu confirmation et de toute façon, à 16h, il était déjà bien trop tard pour prendre des billets d’avion et assurer toute la logistique du voyage."

Les maires qui y seront :

Sainte-Rose : Michel Vergoz

Saint-André : Jean-Paul Virapoullé

Plaine-des-Palmistes : Marc Boyer

Sainte-Suzanne : Maurice-Marceau Gironcel

Salazie : Stéphane Fouassin

Le Port : Olivier Hoarau

Saint-Paul : Joseph Sinimalé

Saint-Pierre : Michel Fontaine

Saint-Philippe : Olivier Rivière

Ceux qui n'iront pas :

Bras-Panon : Daniel Gonthier

Etang-Salé : Jean-Claude Lacouture

Saint-Denis : Gilbert Annette

Saint-Benoît : Jean-Claude Fruteau

Les indécis, ou les points d'interrogration :

Cilaos : Paul-Franco Técher

La Possession : Vanessa Miranville

Trois-Bassins : Daniel Pausé

Saint-Leu : Bruno Domen

Tampon : André Thien Ah Koon

Les Avirons : René Mondon

Entre-Deux : Bachil Valy

Petite-Île : Serge Hoareau

Saint-Louis : Patrick Malet

Saint-Joseph : Patrick Lebreton

Sainte-Marie : Richard Nirlo

