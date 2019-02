Voici les inforoutes du vendredi 1er février 2019 à 15h jusqu'aux jours à venir (Photo d'illustration)

Chantiers en cours :

RN1 - Route du Littoral - Basculement pour travaux NRL

Sur la RN1 Route du Littoral, pour permettre la suite des travaux de la Nouvelle Route du Littoral, la circulation se fera en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne entre la Grande Chaloupe et La Possession de 20h à 5h la nuit du vendredi 1er février sauf événements imprévus.



RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de tirage et raccordement de la fibre optique

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes du 1er village au Piton Tec Tec, travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique jusqu'au 15 avril. Circulation alternée de 08h30 h à 15h30.



RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de confortement des accotements

Sur la RN3 route des Plaines entre le bras des Calumets et le Col de Bellevue, travaux de confortement des accotements et des caniveaux jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.



RD34 - St Joseph/Route de la Crête - Travaux de pose de câbles électriques

Sur la RD34 à St Joseph/Route de la Crête, travaux de pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 8 février. Circulation alternée de 07h à 16h.



RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Travaux de pose de canalisations

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de pose de canalisations d'irrigation jusqu'au mercredi 20 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.



RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane - Travaux d'aménagement de la chaussée

Sur la RD39 à St Pierre/Chemin Stéphane, entre le chemin SABRAP et jusqu'au PR1+460, travaux d'aménagement de chaussée jusqu'au 19 décembre. Circulation alternée de 08h30 à 16h.

Chantiers à venir :

RN5 - Route de Cilaos - Travaux d'entretien divers

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux d'entretien divers du lundi 4 au jeudi 7 février de 7h à 16h et le vendredi 8 de 7h à 12h. Alternat selon les besoins du chantier. Le Mardi 5 février, inspection de la falaise dans le secteur d'Ilet Furcy.



RN3 - Le Tampon - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 au Tampon, pour permettre des travaux d'enrobés, la circulation sera interdite au niveau du giratoire des Azalée de 20h à 5h les nuits du lundi 4 au vendredi 4 février. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.



RN3 - St Pierre/Tampon - Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN3 de St Pierre les Casernes au Tampon Azalées, travaux de fauchage en accotement du lundi 4 au vendredi 8 février. Neutralisation de la BAU au niveau du chantier mobile de 7h à 15h30.



RN1 - St Pierre - Travaux de balayage en TPC

Sur la RN1 à St Pierre entre les échangeurs ravine Blanche et Entre-Deux, travaux de balayage en TPC les nuits du lundi 4 au jeudi 7 février. Chantier mobile avec voie de gauche neutralisée de 20h à 05h dans un sens puis l’autre selon l’avancement du chantier.



RN1 - Etang-Salé/St Louis - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 de l’échangeur Les Sables (Etang-Salé) à celui du Gol (St Louis), travaux de réparation

de glissières la nuit du mardi 5 février. Neutralisation de voie au niveau du chantier mobile dans

un sens puis l’autre selon l’avancement du chantier de 20h à 5h.



RN2 - Ste Marie - Travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Marie entre Duparc et les Cafés, travaux de marquage les nuits des lundi 04 et

mardi 05 février. Voie neutralisée selon l'avancée du chantier mobile de 20h à 05h dans le sens

Est/Nord.



RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoît, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 4 au vendredi 8 février, voie neutralisée selon les besoins du chantier mobile de 20h à 05h.



RN2 - Ste Suzanne / St André - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN2 entre l'échangeur de Bagatelle à Ste Suzanne et celui de Petit Bazar à St André, travaux d'élagage du lundi 4 au jeudi 7 février. Voie de droite neutralisée selon les besoins du chantier de 09h00 à 15h00.



RN2002 - Bras Panon/St Benoit - Travaux de fauchage mécanique

Sur la RN2002 entre Bras Panon et Bourbier à St Benoit, travaux de fauchage mécanique du lundi

4 au mercredi 6 février. Circulation alternée de 8h à 15h.



RN2002 – Bras Panon - Travaux de confortement et d’assainissement

Sur la RN2002 à Bras Panon, travaux de confortement et d'assainissement du lundi 4 au vendredi 8 février. Circulation alternée de 8h à 15h.



RN3 - St Benoit - Travaux de fauchage mécanique

Sur la RN3 à St Benoit entre le giratoire des Plaines et Pont Payet, travaux de fauchage mécanique les jeudi 7 et vendredi 8 février. Circulation alternée de 8h à 15h.

Evènements (hors chantiers) :