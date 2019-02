Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

D'après le Centre de ressources et d'appui (CRA), un requin-tigre de 3 mètres a été pêché ce vendredi 1er février 2019 aux alentours de 4h30 à Saint-Rose, au niveau de la Rivière de l'Est. Cette capture intervient deux jours après l'attaque mortelle par un requin bouledogue d'un pêcheur de bichique à l'embouchure de la Rivière de l'Est.

