- Grand débat : Emmanuel Macron répond aux questions des élus péi et annonce sa venue à La Réunion en juin

- Macron face aux multiples doléances de l'Outre-mer

- C'est parti pour la cinquième édition de la Tropica'Dingue

- Fanm debout : La Réunion a son collectif de femmes Gilets jaunes

- Petite Île : Une jeune fille de 19 ans, tuée dans un accident de voiture

- Soldes : la chasse aux bonnes affaires est ouverte

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour du soleil

Grand débat : Emmanuel Macron répond aux questions des élus péi et annonce sa venue à La Réunion en juin

Sur les 210 élus ultramarins invités, moins de la moitié a fait le déplacement. Ce grand débat national " spécial Outre-mer " n'a pas séduit ou si peu. Une vingtaine d'élus réunionnais a répondu présent; maires, députés, sénateurs. Et c'est sous les ors de la République, à l'Élysée, que les élus péi sont venus aborder les questions qui fâchent. Vie chère, chômage, logement, subventions publiques, octroi de mer... Les maires réunionnais n'étaient pas là pour en découdre mais bien pour faire passer le message des Gilets jaunes réunionnais même si les élus locaux s'accordent à dire qu'ils n'en sont pas les port-parole. Le chef de l'État a annoncé venir à La Réunion et à Mayotte en juin prochain mais avant, il a dû passer sur le grill des élus ultramarins durant plus de sept heures.

Macron face aux multiples doléances de l'Outre-mer

Pendant 7 heures -un record-, Emmanuel Macron s'est confronté vendredi aux revendications des élus ultramarins, qui ont énuméré les problèmes de leurs territoires, de la vie chère à l'immigration clandestine, en passant par la prolifération des sargasses ou les dangers du chlordécone.

C'est parti pour la cinquième édition de la Tropica'Dingue

C'est la course la plus dingue de La Réunion, à mi chemin entre le trail et le raid multisport, la Tropica'Dingue est de retour cette année à Saint-André. C'est une épreuve où les concurrents évoluent en équipe sur un parcours mêlant des passages dans l'eau, la boue, des passages souterrains, des filets à grimper le tout sur un parcours de 10 km. C'est avant tout un évènement festif où la seule satisfaction est le dépassement de soi. Pas de classement, pas de chronomètre, la course est orientée détente, fun entre amis, avec les membres de votre famille ou entre collègues.

Fanm debout : La Réunion a son collectif de femmes Gilets jaunes

Depuis quelques semaines, sur le territoire métropolitain, les femmes Gilets jaunes organisent des marches en marge des rassemblements habituels. Pour donner une image positive du mouvement et dénoncer les injustices sociales dont elles sont victimes. Un système, une politique, une société à rééduquer. Cette initiative a gagné La Réunion, le mouvement " fanm dobout " organise sa première marche ce samedi 3 février à Saint-Pierre.

Petite Île : Une jeune fille de 19 ans, tuée dans un accident de voiture

Au niveau de la ravine du Pont à Petite-Île, un accident s'est produit un peu plus tôt dans la soirée du vendredi 1er février 2019. Sous une pluie battante, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux. Une passagère âgée de 19 ans est morte sur le coup. Un décès qui porte à sept le nombre de personnes tuées sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année 2019. Le conducteur et deux autres passagers ont été légèrement blessés.

Soldes : la chasse aux bonnes affaires est ouverte

C'est parti pour les soldes depuis ce samedi 2 février et et jusqu'au dimanche 15 mars 2019. Pendant un mois et demi les commerçants s'efforceront d'écouler leur stock et les client(e)s seornt à a recherche de LA super bonne affaire. Dans les rayon de certains magasins, les démarques affichent déjà - 50 % au lieu des - 30 % habituels en début de période de soldes. En cassant les prix dès le départ, les associations de professionnels de la vente et de commerçants veulent libérer l'espace au plus vite afin d'accueillir les nouvelles collections. Bonne chasse

La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour du soleil

Matante Rosina voit le retour du soleil ce samedi dans la majorité de l'île. Les nuages feront leur apparition en cours de journée. Des averses se forment pendant l'après-midi sur l'est et le nord-ouest. Les températures restent élevées.