Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Les Gilets jaunes l'avaient installée devant la préfecture au lendemain de la mobilisation qui avait paralysé l'île durant quinze jours. Un lieu de rassemblement et d'informations qui servait à recueillir les doléances des Gilets jaunes. Première Kaz du Peuple de l'île, le site convivial permettait aux Gilets jaunes de se rencontrer, de se retrouver et de discuter sur les actions qu'ils souhaitaient mener. D'autres Kaz du Peuple avaient ensuite été installées un peu partout sur l'île. Les Gilets jaunes ont choisi de lever le camp devant la Préfecture mais les autres Kaz du Peuple sont toujours en place. Même si ce lieu symbolique ne fait plus partie du décor, le mouvement continue avec d'autres actions.

