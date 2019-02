Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Petit objet, grand fléau. Une paille en plastique ce n'est rien dans nos esprits. Un truc, un machin, un bidule. Elle est souvent gratuite, distribuée lorsque nous sirotons un cocktail ou un coca. Et une dizaine de minutes plus tard, elle est jetée et oubliée. Un peu plus de plastique pour l'océan. Pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à cette absurdité, l'entreprise Goodbye Plastic, l'association Zéro Déchet La Réunion et le restaurant Rondavelle L'uni Vert organisent la version réunionnaise de la "Journée internationale sans paille en plastique." Rendez-vous à La Saline-les-Bains ce samedi 2 février.

Petit objet, grand fléau. Une paille en plastique ce n'est rien dans nos esprits. Un truc, un machin, un bidule. Elle est souvent gratuite, distribuée lorsque nous sirotons un cocktail ou un coca. Et une dizaine de minutes plus tard, elle est jetée et oubliée. Un peu plus de plastique pour l'océan. Pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à cette absurdité, l'entreprise Goodbye Plastic, l'association Zéro Déchet La Réunion et le restaurant Rondavelle L'uni Vert organisent la version réunionnaise de la "Journée internationale sans paille en plastique." Rendez-vous à La Saline-les-Bains ce samedi 2 février.