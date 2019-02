L'Observatoire de l'Immobilier Réunionnais est un organisme indépendant qui analyse les données des transactions immobilières sur l'île. Ces analyses apportent un éclairage exclusif sur le marché local et permettent aux vendeurs et aux acheteurs de s'engager dans leur projet en s'appuyant sur l'expertise des agences agréées par l'Observatoire en accédant à la première base de données des biens vendus à la Réunion. Il publie un portail afin de comprendre l'offre et la demande sur le département. Des informations claires sont disponibles pour comprendre l'Indice Mensuel des Marchés Immobiliers (IMMI) et évaluer l'attractivité de son bien sur le marché.

L’Indice Mensuel des Marchés Immobiliers (IMMI)

L'enjeu : Le marché immobilier privé évolue principalement en fonction de l’équilibre entre l’offre et la demande de biens. Jusqu’à ce jour, faute d’indicateur spécifique, il était impossible d’analyser avec exactitude et en temps réel la situation de ce marché à la Réunion. Les acteurs du marché et les particuliers devaient se contenter de leur expérimentation personnelle, très parcellaire et souvent source de déconvenue.



La proposition de l'Observatoire : L’Indice Mensuel des Marchés Immobiliers permet, sur la base d’un indice 100 construit sur les chiffres relevés et analysés par l’Observatoire au 1er trimestre 2018, de mesurer l’évolution des fondamentaux du marché :



- Volume de l’offre de biens

- Volume de la demande de biens

- Volume des ventes

- Délais de vente



Disponible par région et type de biens, cet indice mensuel permet de comprendre le rapport entre l’offre et la demande, composantes essentielles du marché actuel et de son état futur. Pour faciliter l’approche de cet outil novateur par le grand public, nous traduisons l’évolution de chaque segment en avantage Acquéreur ou Vendeur :



Ainsi, une augmentation de l’offre entraîne, toutes choses étant égales par ailleurs, un avantage Acquéreur, à l’instar d’une augmentation des délais de vente. A contrario, une augmentation de la demande ou du volume des ventes créent un avantage Vendeur. Une iconographie simple illustre la synthèse de ce rapport entre l’offre et la demande sur la période et le type de bien considérés.



Outil exclusif d’analyse qualitative du marché en temps réel, cet indice permet également de consulter l’évolution des fondamentaux du marché sur les 12 derniers mois. Dans l’analyse qui suit, en focus sur la demande de biens dans la région Nord, notre indice mesure très précisément l’impact défavorable de la crise des gilets jaunes en Novembre et Décembre

Évaluer l’attractivité de son bien sur le marché