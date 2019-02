Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

C'est parti pour les soldes depuis ce samedi 2 février et et jusqu'au dimanche 15 mars 2019. Pendant un mois et demi les commerçants s'efforceront d'écouler leur stock et les client(e)s seornt à a recherche de LA super bonne affaire. Dans les rayon de certains magasins, les démarques affichent déjà - 50 % au lieu des - 30 % habituels en début de période de soldes. En cassant les prix dès le départ, les associations de professionnels de la vente et de commerçants veulent libérer l'espace au plus vite afin d'accueillir les nouvelles collections. Bonne chasse

