Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 28 janvier - Des manifestants déversent du charbon à l'entrée du littoral, circulation bloquée dans le sens ouest-nord

- Mardi 29 janvier - Gilets jaunes : une (très) prévisible reprise des actions coup de poing

- Mercredi 30 janvier - Hommage au pompier tué en service : Jessy Ricet Eve, reçoit la légion d'honneur à titre posthume

- Jeudi 31 janvier - Un pêcheur de 41 ans mortellement happé à Sainte-Rose : le requin a tué dix fois en huit ans

- Vendredi 1er février - Les maires à l'Elysée, ils ont deux minutes chacun pour exprimer les maux des Réunionnais...

Lundi 28 janvier : Des manifestants déversent du charbon à l'entrée du littoral, circulation bloquée dans le sens ouest-nord

Deuxième opération coup de poing des Gilets jaunes ce lundi 28 janvier, après avoir bloqué l'entrée Ouest de la Route du Littoral, les manifestants font le pied de grue devant la préfecture pour assister à la réunion sur le Bouclier qualité prix. Une réunion qui réunit les acteurs de la grande distribution et les services de l'État. Tôt ce lundi 28 janvier 2019, un camion de charbon avait déversé son chargement à l'entrée ouest de la route du littoral. L'énorme tas de matériau s'étalait sur les deux voies bloquant totalement la circulation dans le sens La Possession - Saint-Denis. Un important embouteillage s'était formé dans le secteur. Plusieurs dizaines de kilomètres de bouchon avaient été recensés. Les forces de l'ordre ont levés les barrages et la circulation est rétablie dans les deux sens de circulation.

Mardi 29 janvier : Gilets jaunes : une (très) prévisible reprise des actions coup de poing

Les Gilets jaunes remettent le couvert et ils frappent fort. Du tout-venant déversé sur la chaussée à l'entrée Ouest de la Route du Littoral. Résultat : plusieurs dizaines de kilomètres d'embouteillage cumulés dans les deux sens de circulation. Des automobilistes remontés qui accusent les Gilets jaunes de " prendre la population en otage ". Beaucoup sont sonnés, pris par surprise le jour de la rentrée. Ce retour en force du mouvement est-il vraiment surprenant ? Non. Jusqu'ici quelles ont été les réponses apportées aux Gilets jaunes pour mettre fin à la crise sociale, économique et politique qu'ils dénoncent ? Aucune.

Mercredi 30 janvier : Hommage au pompier tué en service : Jessy Ricet Eve, reçoit la légion d'honneur à titre posthume

Ce mercredi matin 30 janvier 2019 à la caserne des sapeurs pompiers de Saint-André, un dernier hommage est rendu à l'adjudant Jessy Ricet Eve tué en service ce dimanche 27 janvier. Le sous-officier intervenait sur un accident lorsqu'il a été mortellement fauché par une camionnette. Le drame a ému toute La Réunion. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Annick Girardin ministre des outre-mer, Cyrille Melchior, président du Département, et Serge Hoarau, président du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours), ont fait part de leur tristesse. Un appel à la solidarité est lancé et une cagnotte est à la disposition des donateurs.

Jeudi 31 janvier : Un pêcheur de 41 ans mortellement happé à Sainte-Rose : le requin a tué dix fois en huit ans

Vingt-trois attaques. En huit ans. Vingt-trois attaques dont dix mortelles. Pour la première fois, c'est un pêcheur de bichique qui a été mortellement happé par un requin, à l'embouchure de la rivière de l'Est, à Sainte-Rose. Accompagné de cinq de ses camarades, il venait de se mettre à l'eau pour récupérer des nasses à poissons. Il n'avait fait que quelques pas dans l'océan. Tout c'est passé très vite.

Vendredi 1er février : Les maires à l'Elysée, ils ont deux minutes chacun pour exprimer les maux des Réunionnais...

La réunion a été fixé aujourd'hui, vendredi 1er février 2019 à 15 heures, heure de Paris (18 heures à La Réunion). Les élus réunionnais sont conviés à l'Elysée, attendus par Emmanuel Macron avec 200 autres de leurs homologues ultramarins. Une rencontre "calibrée" à la minute près pour les maires... Stéphane Fouassin, président de l'Association des Maires du Département de la Réunion (l'AMDR) nous détaille son organisation.