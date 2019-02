BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 3 février 2019



- Le papangue, ce rapace péi menacé d'extinction

- Le Port : les mercredis loisirs ça commence

- Rétro de la semaine : Circulation, Gilets jaunes, hommage, attaque de requin, maires à l'Elysée

- Le rap a 40 ans et ses parents sont toujours aussi fiers

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et de rares averses

Le papangue, ce rapace péi menacé d'extinction

Oiseau de mauvaise augure pour certains, emblème de La Réunion pour d'autres. Le papangue est un oiseau de légendes... Dans tous les sens du terme. Son cri est souvent associé à la plainte du personnage folklorique Grand-mère Kal. Pour les passionnés, son envergure de plus d'un mètre et son élégance fascinent. Seul rapace endémique de l'île, le papangue est menacé d'extinction. Sa population était estimée entre 120 et 180 couples reproducteurs en 2010. Depuis plusieurs années, passionnés et associatifs se battent pour que l'oiseau péi ne disparaisse pas du paysage réunionnais, à l'instar d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux.

Le Port : les mercredis loisirs ça commence

A compter du mercredi 6 février 2019, la Ville du Port proposera aux élèves, un service d'accueil et d'activités périscolaires. Cette prestation est ouverte aux enfants, à partir de 3 ans, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville. Les enfants scolarisés hors-commune sont également admis sous réserve de places disponibles. Les activités sont : football, handball, basketball, arts plastiques, danse, activités nautiques, jeux et sorties éducatives.

- Lundi 28 janvier - Des manifestants déversent du charbon à l'entrée du littoral, circulation bloquée dans le sens ouest-nord

- Mardi 29 janvier - Gilets jaunes : une (très) prévisible reprise des actions coup de poing

- Mercredi 30 janvier - Hommage au pompier tué en service : Jessy Ricet Eve, reçoit la légion d'honneur à titre posthume

- Jeudi 31 janvier - Un pêcheur de 41 ans mortellement happé à Sainte-Rose : le requin a tué dix fois en huit ans

- Vendredi 1er février - Les maires à l'Elysée, ils ont deux minutes chacun pour exprimer les maux des Réunionnais...

Quand ils ont eu la bonne idée d'enregistrer, il y a 40 ans, "Rapper's Delight", le premier succès rap de l'histoire, les membres du groupe Sugarhill Gang étaient loin de se douter qu'ils allaient propulser le hip-hop, mouvement éphémère local, au rang de culture planétaire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et de rares averses

Matante Rosina nous informe que le temps semble plus sec et les averses se feront rares même sur les hauts ce dimanche. Les températures seront stationnaires.