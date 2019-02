Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

C'est à douze ans que Nicole Bou est tombée dans la photographie. Des années plus tard, elle est toujours plongée dedans et continue de composer des images : scènes de rue pleine de vie, noir et blanc, portrait en plan serré... Elle a perfectionné sa technique avec l'aide notamment de l'association de photographes amateurs réunionnaise, "Déclic."

