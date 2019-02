L'Établissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du 3 février au samedi 9 février 2019

Dimanche 3 février 2019

📍Salle du 12ème Km (53, rue Auguste Lacaussade), Le Tampon de 10h00 à 16h00



Collecte en partenariat avec la ville du Tampon et le Lions Jacaranda



Mardi 5 février 2019

📍 Aérigare R. Garros Sainte-Marie de 10h00 à 14h00



Mercredi 6 février 2019

📍 Mairie, Saline Les Hauts de 8h30 à 12h30

📍 Décathlon Saint-Pierre de 12h00 à 17h00



Jeudi 7 février 2019

📍 Clinique Sainte-Clotilde de 10h00 à 14h00

📍 Leclerc Portail, Piton Saint-Leu de 12h00 à 17h00



Vendredi 8 février 2019

📍 Mairie de Saint-André de 8h00 à 13h00

📍 Leclerc Portail, Piton Saint-Leu de 12h00 à 17h00



Samedi 9 février 2019

📍 EFS, Saint-Denis de 8h00 à 13h00

📍 EFS, Saint-Pierre de 8h00 à 13h00



Sites fixes ouverts du lundi au vendredi :

EFS Saint Denis : Du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 et le deuxième samedi du mois de 8h00 à 13h00



Important : Accessibilité du Parking CHU F. Guyon.



L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

La démarche est la suivante : le donneur gare son véhicule dans le nouveau parking, récupère le ticket à la borne et se rend ensuite dans les locaux de l’EFS.



Après son don du jour, le compostage du ticket se fait au sein même de l'EFS Site de St Denis auprès de la secrétaire d’accueil.



EFS St Pierre : Du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 et le deuxième samedi du mois de 8h00 à 13h00

En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre :



- EFS St Denis : 0262 90 53 81

- EFS St Pierre : 0262 25 48 01