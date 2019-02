Le mercredi 6 février aura lieu la conférence sur la Loi de finances 2019 à 14h à la Cité des arts. Une conférence qui s'adresse aux cadres et dirigeants d'entreprise. Ce rendez-vous, en place depuis une dizaine d'années est devenu incontournable. Il draine chaque année un peu plus de public, 450 personnes sont attendues ce mercredi. Lors de cette conférence experts-comptables, notaires, juristes décrypteront la Loi de finances 2019 pour les professionnels. Un éclairage apporté par des experts qui étayeront leurs propos par des conseils stratégiques.

Pas toujours simple de décortiquer cette Loi de finances pour les professionnels. L’avis et l‘éclairage des experts permet aux chefs d’entreprises de savoir " à quelle sauce ils vont être mangés ". La loi de finances 2019 amène son lot de surprises, voici quelques exemples :

• la zone franche d’activités devait se terminer fin 2019, elle est finalement prolongée sur une durée indéterminée en revenant sur les taux d’abattement initiaux, 50 et 80%.

• La fin du dispositif ZFU

• Diminution du plafond abattement impôt sur le revenu, qui passe de 5.100 à 2.450 euros

• Les pick-up 5 places seront dorénavant assujettis à la taxe sur les véhicules de société, cette taxe prit jusqu’à 6.000 euros par an pour les plus grosses motorisations

D'autres mesures seront expliquées par les experts ce maercredi 6 février à la Cité des arts à 14h.

