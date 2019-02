BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 4 février 2019



"A 80 ans, Casanova Agamemnon n'aura plus de compte à rendre à la justice"

L'un des plus anciens détenus de France pourra bientôt sortir de prison. La liberté conditionnelle de Casanova Agamemnon, a été confirmé jeudi 31 janvier 2019 par la Cour d'Appel de Saint-Denis. L'homme de 68 ans devra maintenant réapprendre à vivre normalement. Difficile lorsqu'on a passé les deux tiers de sa vie derrière des barreaux. Mais le Bénédictin est attendu, sa famille et ses amis seront là pour l'entourer.

Il n'y a pas de lien entre la prime d'activité élargie et l'aide au logement

Ces derniers jours, de nombreux commentaires sur la prime d'activité et l'allocation personnalisée au logement (APL) fleurissent sur les réseaux sociaux. Des internautes, qui, pour la plupart, sont déçus de la revalorisation de la prime d'activité et ont l'impression d'avoir été floués par le gouvernement. Selon eux, l'exécutif aurait " déshabiller Pierre pour habiller Paul ". En clair, pour financer sa mesure sur la prime d'activité - qui consiste à augmenter le nombre de bénéficiaires de la prestation sociale et à en augmenter le montant - l'exécutif aurait baissé le montant de l'APL. Et pour la plupart de ces internautes, ce tour de passe-passe aurait créé un manque à gagner. Mais en réalité, qu'en est-il ?

Gilets jaunes : une grande manifestation prévue le 9 février

Jusqu'ici, les Gilets jaunes n'avaient pas voulu impliquer les syndicats dans leur combat. Pour préserver l'essence même du mouvement; un mouvement citoyen, apolitique et populaire. Depuis le 17 novembre dernier, les Gilets jaunes sont en perpétuel mouvement et changent régulièrement de méthode. Pour cette manifestation du 9 février, ils ont invités les syndicats de tous les corps de métiers à les rejoindre. Une convergence des luttes, faire front commun car l'union fait la force. Rendez-vous est donné à 9h au Jardin de l'État à Saint-Denis... Les coulisses de l'organisation de ce qui pourrait être l'acte 1 de la mobilisation péi.

Une enquête pour mieux définir la gestion des eaux

Le Comité de lʼeau et de la biodiversité de La Réunion lance une enquête en ligne pour recueillir lʼavis de la population sur les thématiques liées à la gestion et au partage de lʼeau. Cette enquête permettra "lʼélaboration du prochain schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de La Réunion" souligne le Comité de lʼeau et de la biodiversité. Lʼenquête est disponible en suivant ce lien www.enqueteeaureunion.re et peut être renseignée par tous les habitants de façon anonyme

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps nuageux et quelques averses

Matante Rosina prévoit une journée agréable avec de nombreuses éclaircies. Les nuages arrivent en nombre sur le relief avant le début de l'après-midi. La seconde partie de la journée sera marquée par des averses localement modérées à mi-hauteurs sur l'ouest et le sud.